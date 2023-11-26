Villarreal 3 puanı Morales'in hat-trick'i ile aldı!

İspanya LaLiga 14. hafta maçında Villarreal, sahasında Osasuna'yı 3-1 mağlup etti.

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Villarreal 3 puanı Morales'in hat-trick'i ile aldı!
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26 Kasım 2023 17:52
İspanya LaLiga 14. hafta maçında Villarreal, sahasında Osasuna ile karşılaştı.

Estadio de la Ceramica'da oynanan maçı Villarreal 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57, 71 ve 80. dakikalarda Jose Morales kaydetti. Osasuna'nın golü 78. dakikada Catena'dan geldi.

Villarreal'de Trabzonspor'un eski forveti Alexander Sörloth, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e çıkardı. Osasuna ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Sevilla deplasmanına gidecek. Osasuna ise Real Sociedad'ı konuk edecek.

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