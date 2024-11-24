Villarreal 1 puanı son dakikada kaptı!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Osasuna, sahasında Villarreal'i konuk etti. Estadio El Sadar'daki maç 2-2 sona erdi.
Osasuna'nın gollerini 8. dakikada ve 20. dakikada penaltıdan Ante Budimir attı. Villarreal'in gollerini 67. dakikada Alejandro Baena, 90+3. dakikada ise penaltıdan Gerard Moreno'dan kaydetti..
Villarreal'in bu sonuçla yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Osasuna, 22 puana yükseldi. Villarreal, 25 puana çıktı.
La Liga'nın bir sonraki haftasında Osasuna, Sevilla deplasmanına gidecek. Villarreal, sahasında Girona'yı konuk edecek.
Osasuna'nın gollerini 8. dakikada ve 20. dakikada penaltıdan Ante Budimir attı. Villarreal'in gollerini 67. dakikada Alejandro Baena, 90+3. dakikada ise penaltıdan Gerard Moreno'dan kaydetti..
Villarreal'in bu sonuçla yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Osasuna, 22 puana yükseldi. Villarreal, 25 puana çıktı.
La Liga'nın bir sonraki haftasında Osasuna, Sevilla deplasmanına gidecek. Villarreal, sahasında Girona'yı konuk edecek.