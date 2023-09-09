Villareal yeni hocasını açıkladı

La Liga'da sezona 1 galibiyet 3 mağlubiyetle başlayan ve 15. sırada kendisine yer bulan Villareal yeni teknik direktörünü açıkladı.



Quique Setien'in ayrılığının ardından Raul ile anlaşma noktasına gelen ancak son anda vazgeçen Villareal, İspanyol teknik adam Jose Rojo Pacheta'yı takımın başına getirdiğini açıkladı.



En son Real Valladolid teknik direktörlüğünü yapan Jose Rojo Pacheta 2 sezonda 75 maça çıktı ve maç başına 1.61 puan ortalaması tutturdu.



