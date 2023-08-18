Villareal, Mallorca deplasmanında tek golle galip

La Liga'nın ikinci haftasında Villareal, Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Villareal, Mallorca deplasmanında tek golle galip
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18 Ağustos 2023 22:28
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 22:36
İspanya La Liga'nın 2. hafta karşılaşmasında Mallorca ile Villareal karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Villareal deplasmanda 1-0'lık skorla kazandı.

Viilareal'e galibiyeti getiren golü 62.dakikada Gerard Moreno kaydetti. 

Mallorca'da Vedat Muriqi karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken yeni transfer Cyle Larin karşılaşmaya 64. dakikada dahil oldu. 

Bu sonuçla birlikte Villareal ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 3'e yükseltti. Mallorca ise iki maç sonunda 1 puanda kaldı. 

Mallorca önümüzdeki hafta Granada deplasmanına giderken Villareal sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

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