Villareal 3 golle 3 puanı aldı

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Villareal ile Alaves karşılaştı.

Haber; Sporx.com
Villareal 3 golle 3 puanı aldı
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30 Eylül 2020 21:56
İspanya La Liga'da 4. hafta mücadelesinde Villareal ile Deportivo Alaves, Estadio de la Ceramica'da karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Villareal'in golleri 13. ve 67. dakikalarda Paco Alcacer, 45. dakikada penaltıdan Gerard Moreno'nun ayağından geldi.

Alaves'in tek golü, 36. dakikada Edgar Mendez'den geldi.

Villareal bu sonuçla beraber puanını 7'ye yükseltti. Konuk ekip Alaves ise 4 hafta sonunda 1 puanda kaldı.

Villareal, La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Alaves aynı haftada, Athletic Bilbao'yu konuk edecek.



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