Villareal 1 puana deplasmanda razı oldu

İspanya LaLiga karşılaşmasında Villareal deplasmanda Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Villareal 1 puana deplasmanda razı oldu
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10 Şubat 2024 17:54
LaLiga 24. hafta karşılaşmasında Villareal konuk olduğu Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Villareal'in golünü 42. dakikada Jorge Cuenca, Alaves'in golünü 25. dakikada Samuel Omorodion kaydetti.

Villareal bu beraberlikle 25 puana çıkarken, Alaves ise 27 puana yükseldi.

Villareal bir sonraki karşılaşmasında evinde Getafe'yi konuk ederken, Alaves deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.

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