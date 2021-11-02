Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya!

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışıkta altın madalyaya uzandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya!
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02 Kasım 2021 18:51
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.


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