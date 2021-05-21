Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Şampiyonası'na yarı finalde veda etti

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre ferdi karışık yarı finalinde elendi.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 5. günü tamamlandı.



Viktoria Zeynep, elemelerdeki 2 dakika 12.93 saniyelik zamanıyla ilk 16 sporcu arasına girdi ancak yarı finaldeki 2.12.79'luk derecesiyle 11. sırayı alarak elendi.



Beşinci gün havuza giren milli sporculardan Sudem Denizli (kadınlar 200 metre ferdi karışık), Selen Özbilen ve İlknur Nihan Çakıcı (kadınlar 100 metre serbest), Berkay Ömer Öğretir (erkekler 50 metre kurbağalama), Yiğit Aslan ve Mert Kılavuz (erkekler 800 metre serbest), Berke Saka, Melikşah Düğen ve Metin Aydın (erkekler 200 metre sırtüstü), elemeleri geçemedi.



Türkiye'nin 4x200 metre serbest stil kadın takımı (Merve Tuncel, Beril Böcekler, Selen Özbilen, Deniz Ertan) da eleme turunda şampiyonaya veda etti.



