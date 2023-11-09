Viktoria Plzen Dinamo Zagreb maçı canlı izle şifresiz Exxen izle

UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçında Viktoria Plzen, Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Karşılaşma şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek. Peki, Viktoria Plzen Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Viktoria Plzen Dinamo Zagreb maçı şifresiz canlı izleme detayları…
VİKTORİA PLZEN – DİNAMO ZAGREB MAÇI CANLI İZLE VİKTORİA PLZEN – DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'den canlı izleyebilirsiniz. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
18.30 Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç)
20.45 Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
20.45 Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika)
20.45 Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya)
20.45 PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)
20.45 HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.45 Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa)
23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
23.00 Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika)
23.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre)
23.00 Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe
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