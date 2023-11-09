Viktoria Plzen Dinamo Zagreb maçı canlı izle şifresiz Exxen izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçında Viktoria Plzen, Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Karşılaşma şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek. Peki, Viktoria Plzen Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Viktoria Plzen Dinamo Zagreb maçı şifresiz canlı izleme detayları…Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'den canlı izleyebilirsiniz.18.30 Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova)20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)20.45 Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç)20.45 Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)20.45 Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika)20.45 Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya)20.45 PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)20.45 HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)20.45 Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya)23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa)23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)23.00 Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika)23.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)23.00 Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre)23.00 Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe