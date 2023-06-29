Viktor Fischer, futbolu bırakma kararı aldı

Belçika Ligi ekibi Antwerp, Danimarkalı futbolcusu Viktor Fischer'in futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Viktor Fischer, futbolu bırakma kararı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2023 19:52
Son güncelleme 29 Haziran 2023 19:54
Belçika Ligi takımlarından Antwerp, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcusu Viktor Fischer'in futbolu bıraktığını duyurdu.

Kulübü Antwerp'ten yapılan açıklamaya göre; İsveç temsilcisi AIK'te kiralık olarak forma giyen Viktor Fischer, İsveç ekibi ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. 

Antwerp kulübü, Viktor Fischer'in yaşadığı kalıcı bir sakatlığından dolayı futbolu bıraktığını açıkladı.

344 MAÇ 74 GOL 

Kanat, on numara ve forvet pozisyonlarında görev alan Fischer, kariyerinde sırasıyla; Ajax, Middlesbrough, Mainz, Kopenhag, Antwerp ve AIK formaları giydi. 

Kariyeri boyunca 344 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki golcü isim, 74 gol, 75 asistlik performans sergiledi. 

Viktor Fischer, ayrıca Danimarka Milli takım formasını 21 kez giyerken 3'te gol kaydetti. 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery