Viktor Claesson: ''Grubun en iyi ikincisiydik''

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun en iyi ikinci takımı olduğumuzu düşünüyorum. Son 16 Turu'nda olmayı hak ediyoruz.'' dedi.

Claesson son olarak, ''Bu çok etkileyici bir başarı. Bunu önceden biz bile düşünmüyorduk. Bir kulüp takımında yaşadığım en büyük başarı. Birçok maça çıktık ve Galatasaray ile final oynadık. Güzel bir son oldu.