Viktor Claesson: ''Grubun en iyi ikincisiydik''

Kopenhaglı futbolcu Viktor Claesson, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Viktor Claesson: ''Grubun en iyi ikincisiydik''
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13 Aralık 2023 02:23
Kopenhaglı futbolcu Viktor Claesson, 1-0 kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hak ettiklerini söyleyen Viktor Claesson, "Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun en iyi ikinci takımı olduğumuzu düşünüyorum. Son 16 Turu'nda olmayı hak ediyoruz.'' dedi. 

Claesson son olarak, ''Bu çok etkileyici bir başarı. Bunu önceden biz bile düşünmüyorduk. Bir kulüp takımında yaşadığım en büyük başarı. Birçok maça çıktık ve Galatasaray ile final oynadık. Güzel bir son oldu." sözlerini sarf etti.

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