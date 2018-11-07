Vietnam, Formula 1 takvimine alındı

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı, 2020 yılından itibaren Vietnam'da da yaşanacak.
Formula 1'den yapılan açıklamada, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de inşa edilen pistin, 2020 Nisan ayından itibaren takvime dahil edileceği belirtildi.
Formula 1 yönetimi ile Vietnam merkezli şirket Vingroup arasında yapılan uzun vadeli anlaşmaya göre, şehir merkezindeki 5,565 kilometre uzunluğundaki pist ile ülke ilk kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
Vietnam böylece Singapur, Çin ve Japonya'nın ardından Formula 1 yarışlarının düzenlendiği Asya kıtasındaki dördüncü ülke olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Formula 1'den yapılan açıklamada, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de inşa edilen pistin, 2020 Nisan ayından itibaren takvime dahil edileceği belirtildi.
Formula 1 yönetimi ile Vietnam merkezli şirket Vingroup arasında yapılan uzun vadeli anlaşmaya göre, şehir merkezindeki 5,565 kilometre uzunluğundaki pist ile ülke ilk kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
Vietnam böylece Singapur, Çin ve Japonya'nın ardından Formula 1 yarışlarının düzenlendiği Asya kıtasındaki dördüncü ülke olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın