Vieira'nın takımı Crystal Palace, Arsenal'i devirdi

Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a 3-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Vieira'nın takımı Crystal Palace, Arsenal'i devirdi
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05 Nisan 2022 00:10
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Crystal Palace 3-0 kazanarak görkemli bir galibiyete imza attı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Mateta, 24. dakikada Jordan Ayew ve 74. dakikada penaltıdan Wilfried Zaha kaydetti.

Son 8 maçta tek mağlubiyet alan Arsenal, eski efsane futbolcusu Patrick Vieira'nın çalıştırdığı Crystal Palace'a farklı yenilerek son 3 maçta 2. yenilgisini almış oldu.

Bu sonuçla Arsenal 54 puanda kaldı ve 1 maç eksiğiyle 5. sırada kaldıu. Crystal Palace ise 37 puana yükseldi ve 9. sıraya sıçradı.

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