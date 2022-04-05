Vieira'nın takımı Crystal Palace, Arsenal'i devirdi

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.



Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Crystal Palace 3-0 kazanarak görkemli bir galibiyete imza attı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Mateta, 24. dakikada Jordan Ayew ve 74. dakikada penaltıdan Wilfried Zaha kaydetti.



Son 8 maçta tek mağlubiyet alan Arsenal, eski efsane futbolcusu Patrick Vieira'nın çalıştırdığı Crystal Palace'a farklı yenilerek son 3 maçta 2. yenilgisini almış oldu.



Bu sonuçla Arsenal 54 puanda kaldı ve 1 maç eksiğiyle 5. sırada kaldıu. Crystal Palace ise 37 puana yükseldi ve 9. sıraya sıçradı.





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