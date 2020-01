'Video izleme kampanyası' ile izledikçe kazan

- Her Gol 100 MB için uygulamaya telefon numarası ile giriş yapılması gerekmektedir.

- Her kullanıcı, kampanya dönemi boyunca en fazla 1 adet hak kazanabilecektir.

- Kampanyadan faydalanabilmeniz için sürümünüz Android için 8.16.1 iOS için 3.16.1 ve üzeri olmalıdır.

GollerCepte ile futbol keyfinize keyif katacak özel bir teklifimiz var. GollerCepte uygulamalarından herhangi birinden 20 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında izleyeceğiniz her 30 video için 1 adet 'Her Gol 100 MB' hakkı elde edebilirsiniz. Kazanacağınız hak ile 'Eğlence' sayfasındaki 'Her Gol 100 MB' oyununu oynayarak seçeceğiniz maçta atılan her gol için 100 MB kazanma şansı sizleri bekliyor. Üstelik izlediğiniz videolar da internet kotanızdan düşmüyor! İnternet paketinizde azalma olmadan doya doya izleyin!