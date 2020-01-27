'Video izleme kampanyası' ile izledikçe kazan

GollerCepte kullanıcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

'Video izleme kampanyası' ile izledikçe kazan
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27 Ocak 2020 16:59
GollerCepte ile futbol keyfinize keyif katacak özel bir teklifimiz var. GollerCepte uygulamalarından herhangi birinden 20 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında izleyeceğiniz her 30 video için 1 adet 'Her Gol 100 MB' hakkı elde edebilirsiniz. Kazanacağınız hak ile 'Eğlence' sayfasındaki 'Her Gol 100 MB' oyununu oynayarak seçeceğiniz maçta atılan her gol için 100 MB kazanma şansı sizleri bekliyor.

Kampanya Koşulları:

- Her Gol 100 MB için uygulamaya telefon numarası ile giriş yapılması gerekmektedir.  
- Her kullanıcı, kampanya dönemi boyunca en fazla 1 adet hak kazanabilecektir.
- Kampanyadan faydalanabilmeniz için sürünümüz Android için 8.16.1 iOS için 3.16.1 ve üzeri olmalıdır.
- Uygulamamız içinde izleyeceğiniz videolardan Her Gol 100 MB hakkı kazanabilmek için videoların izlenme süresi minimum 30 saniye olmalıdır.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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