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Video hakem, Dünya Kupası'nda "VAR"

2018 Dünya Kupası'nda video yardımcı hakem sisteminin kullanılmasına yönelik tasarı onaylandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Video hakem, Dünya Kupası'nda 'VAR'
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03 Mart 2018 16:25
Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda video yardımcı hakem sisteminin (VAR) kullanacağı açıklandı. İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, futbol kurallarına VAR sisteminin eklenmesinin oy birliği ile kabul edildiği bildirildi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'ın amacının 'minimum karışıklık - maksimum fayda' olduğunu ve hedefin çok açık hataları azaltmak olduğunu açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, VAR sisteminin Dünya Kupası'nda uygulanmasına yönelik nihai kararın 16 Mart'ta yapılacak toplantıda ele alınacağını belirterek, "VAR'ın kullanılması, Dünya Kupası'nda doğru kararlar alınmasında pozitif yönde etkili olacaktır." diye konuştu.

Öte yandan VAR'ın aşağıdaki durumlarda kullanılacağı bilgisi de paylaşıldı.

- Gol ya da değil
- Penaltı ya da değil
- Doğrudan kırmızı kart (Sarı / 2. sarı kartta yok)
- Yanlış kişiye kart gösterilmesi

VAR ilk olarak 2016'da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanılmış ve 2017 Konfederasyon Kupası'nda da denenmişti.

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