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Video Antrenör Taffarel!

Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel, kamp çalışmaları sırasında ilginç bir yöntem geliştirdi.

Kaynak: Türkiye
Video Antrenör Taffarel!
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21 Temmuz 2018 11:17
Brezilya Millî Takımı'ndaki görevi sebebiyle, sarı-kırmızılıların kamp çalışmalarına katılamayan Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, yardımcısı Fadıl Koşututan ile bir formül geliştirdi.

Hakemlerin videodan pozisyonları izlemesi gibi Brezilyalı antrenör de kampta bulunan genç kaleciler İsmail, Boran ve Berk'in performanslarını videodan seyrediyor. Koşutan, idmanları kameraya çekerek gün gün Brezilyalı hocaya rapor veriyor.

Terim motivasyonu

Çalışmalarını İsviçre'nin Montrö şehrinde sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim idmanda oyuncularıyla birlikte çalıştı. Kondisyoner eşliğinde çalışan oyuncuların arasına giren Terim, aynı hareketleri yaparak öğrencilerine motivasyon yüklemesi yaptı.



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