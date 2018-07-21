Video Antrenör Taffarel!

İLGİLİ VİDEO

Brezilya Millî Takımı'ndaki görevi sebebiyle, sarı-kırmızılıların kamp çalışmalarına katılamayan Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, yardımcısı Fadıl Koşututan ile bir formül geliştirdi.Hakemlerin videodan pozisyonları izlemesi gibi Brezilyalı antrenör de kampta bulunan genç kaleciler İsmail, Boran ve Berk'in performanslarını videodan seyrediyor. Koşutan, idmanları kameraya çekerek gün gün Brezilyalı hocaya rapor veriyor.Çalışmalarını İsviçre'nin Montrö şehrinde sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim idmanda oyuncularıyla birlikte çalıştı. Kondisyoner eşliğinde çalışan oyuncuların arasına giren Terim, aynı hareketleri yaparak öğrencilerine motivasyon yüklemesi yaptı.