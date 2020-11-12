Vida'nın testi pozitif çıktı

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin Pazartesi günü, İsveç maçı için örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu.



Milli Takımız ile oynanan maçın devre arasında kendisini iyi hissetmediğini belirterek oyundan alınan Vida'nın testinin pozitif çıkmasının ardından şimdi A Milli Takımımızın test sonuçları merakla bekleniyor.