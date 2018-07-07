Vida'nın sözleri Rusya ve Hırvatistan arasında kriz oldu! Olay isim gönderildi!

İŞTE KRİZ YARATAN VİDEO;

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),Rusya galibiyetinin ardından milli futbolcuile teknik ekipte görevlisosyal medyadan paylaştığı görüntü içinözür diledi,HNS'den yapılan açıklamada, Rusya ile oynanan çeyrek final maçının ardından Vida ile Vukojevic'in paylaştığı görüntüde Ukrayna'yı öven ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle FIFA'nın disiplin soruşturması başlattığı anımsatıldı.Açıklamada, Vukojevic'in teknik kadrodaki görevine son verildiği ve akreditasyonun iptal edildiği belirtilirken,ifadelerine yer verildi.Vukojevic ve Vida'nın da açıklamalarından dolayı özür diledikleri ve siyasi bir amaçlarının olmadığını belirttikleri ifade edildi.FIFA'dan dün yapılan açıklamada da Beşiktaş'ta forma giyen Vida ile eski futbolcu Vukojevic'in paylaşımı nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilmişti.Vida ile Vukojevic, Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldikleri maçın ardından yaptıkları görüntülü paylaşımda,sözlerini kullanmıştı.Vida ise olayların büyümesinin ardından yaptığı açıklamada,değerlendirmesinde bulunmuştu.