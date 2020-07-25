Vida'nın maaşı Lyon'u şaşkına çevirdi

Beşiktaş'ın iyi bir bonservis bedeliyle satmak istediği Vida'ya Lyon talip oldu.



Fransız kulübünün yetkilileri, temasa geçtikleri siyah-beyazlılardan olumlu yanıt aldı. Ancak Hırvat stoperin 3.4 milyon Euro'luk garanti ücreti, Fransız kulübünü bu transferden vazgeçirdi. Lyon, geçtiğimiz günlerde Altay'dan Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmıştı.



Domagoj Vida, bu sezon Beşiktaş forması ile 37 resmi maça çıktı. Hırvat stoper bu maçlarda takımına 5 gollük katkı sağladı



