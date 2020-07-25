Vida'nın maaşı Lyon'u şaşkına çevirdi

Beşiktaş'ta yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmesi beklenen Vida'ya, Fransız ekibi Lyon talip oldu. Ancak Hırvat stoperin kazancı Fransız takımının yetkililerini şok etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Vida'nın maaşı Lyon'u şaşkına çevirdi
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25 Temmuz 2020 12:00
Beşiktaş'ın iyi bir bonservis bedeliyle satmak istediği Vida'ya Lyon talip oldu.

Fransız kulübünün yetkilileri, temasa geçtikleri siyah-beyazlılardan olumlu yanıt aldı. Ancak Hırvat stoperin 3.4 milyon Euro'luk garanti ücreti, Fransız kulübünü bu transferden vazgeçirdi. Lyon, geçtiğimiz günlerde Altay'dan Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmıştı.

Domagoj Vida, bu sezon Beşiktaş forması ile 37 resmi maça çıktı. Hırvat stoper bu maçlarda takımına 5 gollük katkı sağladı



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