Domagoj Vida'nın babası Rudika Vida, oğlunun futbola nasıl başladığını ve çocukluğundan itibaren nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlattı."Domagoj'un Dünya Kupası'nda oynadığı oyundan ötürü çok mutluyum ama her zaman daha iyisini yapabilir." diyerek sözlerine başlayan Rudika Vida, "Domagoj, futbola yedi ya da sekiz yaşlarında NK Jedintsva'da başladı ama saldırgan biriydi. Ona sürekli öğütler verirdim, tecrübelerimi paylaşırdım ama bildiğini okurdu. Domagoj, her zaman kardeşi Hrvoje'ye göre daha üzgündü ama hep daha şanslı oldu." ifadelerini kullandı.Kendisi de eski bir futbolcu olan Rudika Vida, "Domagoj ve Hrvoje, farklı karakterlere sahipti. Hrvoje hep daha barışçıl ve sakin bir karaktere sahip. Domagoj ise hep savaşçıydı. Küçükken bile yaramaz bir çocuktu, bunu değiştiremedik. Küçükken neyse, o olarak kaldı. Osijek'de oynadığı zamanlarda, tek başına bir odaya sahipti ama yine de memnun değildi. Odanın içindekileri çıkarıp hepsini koridora fırlatıp atmış." diyerek sözlerini noktaladı.