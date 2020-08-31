Vidal Pirlo'dan telefon bekliyor

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arturo Vidal, Juventus'un kendisine istediğine yönelik haberler üzerine konuştu.



Katıldığı canlı yayında konuşan Vidal, Juventus'ta takımın başına getirilen Andera Pirlo'dan telefon alması halinde mutlu olacağını söyledi. Vidal açıklamasında, "Pirlo'nun Juventus'ub hocası olması harika. İnanılmaz bir futbolcuydu ve şimdi nasıl bir antrenör olacağını hayal edebilirsiniz. Sahada çok az insanın sahip olduğu kendi tarzına sahipti ve antrenörlükte de kendisini kanıtlayacaktır" sözlerini kullandı.



Şilili orta saha oyuncusu Pirlo ile birlikte 4 kez İtalya Ligi şampiyonluğu kazandığını belirterek transfer dedikoduları ile ilgili ise, "Pirlo beni ararsa çok sevinirim" demekle yetindi.



Arturo Vidal'i daha önce de Inter'in ısrarla istediği ifade edilmiş ve tarafların anlaşma sağlamasının ardından görüşmelerin kulüpler düzeyinde devam ettiği iddia edilmişti.



Arturo Vidal geçen sezon 43 kez Barcelona formasını sırtına geçirmiş ve 8 gol 2 asistle katkı sağlamıştı.



