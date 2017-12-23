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Vida'dan sonra Beşiktaş'ın 2. yıldız transferi planı

Manchester United'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Marouane Fellaini, Kara Kartal'ın ilgisine olumlu karşılık verdi. Belçikalı yıldızın yeşil ışık yakması sonrasında Kartal, MANU'yu ikna etmek için düğmeye bastı.

Vida'dan sonra Beşiktaş'ın 2. yıldız transferi planı
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23 Aralık 2017 10:02
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, İngilterePremier Lig devi Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini'nin peşine düşmüştü.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menaceriyle ilk teması kuran Kara Kartal'a, Belçikalı futbolcunun cephesinden olumlu geri dönüş geldi. Fellaini'nin, Manchester United'la bonservis sorununu çözmesi halinde Siyah-Beyazlılar'a transfer olmaya sıcak baktığını ilettiği bildirildi.

Kulübüyle sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan başarılı oyuncunun, bu gelişme sonrasında beklemeye geçtiği öğrenildi. Dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 1 aydır yeşil sahalardan uzak kalan deneyimli ismin, problemini atlattığı ve bireysel hazırlıklara başladığı kaydedildi.

TEKLİF HAZIR

Siyah-Beyazlı yönetim, kontratı sezon sonunda bitecek olan Marouane Fellaini'yi ara transferde düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı deneyecek. Bu futbolcu için 3 milyon Euro'luk (13.5 milyon TL) bütçe ayıran Beşiktaş'ın, önerisini gelecek hafta İngiliz devine ileteceği kaydedildi.

Eğer United, bu öneriyi kabul etmezse yönetim, Domagoj Vida için uyguladığı taktiği Fellaini için de devreye sokup başarılı ismi sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna katacak.






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