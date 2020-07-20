Vida'dan, Gökhan Gönül paylaşımı

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gökhan Gönül için paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Vida'dan, Gökhan Gönül paylaşımı
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20 Temmuz 2020 13:49
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinde golleri kaydeden iki isim Domagoj Vida ve Gökhan Gönül oldu.

Domagoj Vida, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde olan Gökhan Gönül'e sözleşme mesajı gönderdi.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hanüz netleşmeyen sağ bek oyuncusu için, Vida'dan paylaşım geldi.

Hırvat stoper yaptığı hikaye paylaşımında, #bizimlekal etiketini kullandı.





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