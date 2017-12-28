Vida'dan Bayern Münih mesajı; 'Sahada görüşürüz'

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, iddialı açıklamalarda bulundu.Hırvat yıldız, Beşiktaş ile erken zamanda ön protokol yaptıklarını, daha sonra bu protokolden çıkmak için çok yüksek miktarlarda teklif yapan takımlar olduğunu belirterek, "Ama Beşiktaş'ı tercih ettim. Çünkü ben ailemden böyle gördüm ve buraya gelip imzaladım" ifadelerini kullandı.Vida, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesi için de şu yorumu yaptı:Bu arada Vida'nın menajeri Uğur Avadan da Radyospor'a konuştu. Avadan, "Vida için 3,5 milyon euro'luk cezai maddeyi ödeyip almak isteyen takımlar arasında Inter, Roma, Werder Bremen, Espanyol, Everton ve Marsilya vardı. Marsilya'nın çok ciddi isteği oldu. Yayın ihalesinden sonra takımların maddi imkanları yükseldi. Ama o Beşiktaş'tan vazgeçmedi. Beklediğimizden bile uzun bir süreç oldu. Hırvatistan Milli Takımı en popüler takımlardan biri. Oyuncuların değeri en az 10 milyon euro. Siz bu takımın bir numaralı stoperini alıyorsunuz. Beşiktaş bu alanda çok iyi transfer yaptı" ifadesini kullandı.Uğur Avadan şöyle devam etti: "Kaliteli oyuncular ülkeye geliyor. Kalitenin artması için topun oyunda kalma süresi yükselmesi lazım. Maddi durum dışında her sene şampiyonluğa oynamak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak önemli kriterler. Beşiktaş taraftarından çok etkilendi. Anlaşma sağlansaydı sezon başında gelecekti. Anlaşmamız 4,5 yıllık. Vida, Lens ile Dinamo Kiev'den takım arkadaşı. Cenk Tosun'u Milli Takım maçlarında tanıyor. Tosic, Pepe ve Mitrovic ile rekabete girecek. Tabii Mitrovic ile kendi Milli Takımından tanışıyorlar."Beşiktaş'ın en iyi ikinci transferi olan (Birincisi Pepe'ydi) Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri. Beşiktaş savunmasının gücüne güç katacağına şüphe yok. Böyle bir oyuncuyu, üstelik bonservis bedeli ödemeden almak gerçek bir transfer başarısı. Bunun altını ısrarla çizmemiz gerekiyor. Elbette kimin oynayacağına oyuncuların performansları ve teknik heyet karar verecek ama Pepe-Vida ikilisi tüm forvetler için fethedilmesi çok zor bir kale gibi olacaktır. Beşiktaş ve Türk futboluna hayırlı olsun"