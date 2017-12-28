  •  
    "Çok çalışıyordum ama hoca beni görmüyordu"
  •  
    Spalletti'den G.Saraylı isim için büyük övgü!..
  •  
    Robben'den, F.Bahçe'yi ilgilendiren açıklama!..
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Love'dan sonra imza! Türkiye'de "ALEV" aldı

Vida'dan Bayern Münih mesajı; "Sahada görüşürüz"

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesi için de konuştu

Kaynak: Fotomaç
Vida'dan Bayern Münih mesajı; 'Sahada görüşürüz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2017 12:06
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, iddialı açıklamalarda bulundu.

Hırvat yıldız, Beşiktaş ile erken zamanda ön protokol yaptıklarını, daha sonra bu protokolden çıkmak için çok yüksek miktarlarda teklif yapan takımlar olduğunu belirterek, "Ama Beşiktaş'ı tercih ettim. Çünkü ben ailemden böyle gördüm ve buraya gelip imzaladım" ifadelerini kullandı.

Vida, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesi için de şu yorumu yaptı: "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Bayern çıktı diye ne umutsuz olmak ne de umutlu olma taraftarı değilim, sahaya çıkıp oynamak gerekiyor. Sahada göreceğiz neler olacağını!"

6 TAKIM PEŞİNDEYDİ

Bu arada Vida'nın menajeri Uğur Avadan da Radyospor'a konuştu. Avadan, "Vida için 3,5 milyon euro'luk cezai maddeyi ödeyip almak isteyen takımlar arasında Inter, Roma, Werder Bremen, Espanyol, Everton ve Marsilya vardı. Marsilya'nın çok ciddi isteği oldu. Yayın ihalesinden sonra takımların maddi imkanları yükseldi. Ama o Beşiktaş'tan vazgeçmedi. Beklediğimizden bile uzun bir süreç oldu. Hırvatistan Milli Takımı en popüler takımlardan biri. Oyuncuların değeri en az 10 milyon euro. Siz bu takımın bir numaralı stoperini alıyorsunuz. Beşiktaş bu alanda çok iyi transfer yaptı" ifadesini kullandı.

*Domagoj Vida'nın FM18 Profili 


TARAFTARDAN ETKİLENDİ

Uğur Avadan şöyle devam etti: "Kaliteli oyuncular ülkeye geliyor. Kalitenin artması için topun oyunda kalma süresi yükselmesi lazım. Maddi durum dışında her sene şampiyonluğa oynamak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak önemli kriterler. Beşiktaş taraftarından çok etkilendi. Anlaşma sağlansaydı sezon başında gelecekti. Anlaşmamız 4,5 yıllık. Vida, Lens ile Dinamo Kiev'den takım arkadaşı. Cenk Tosun'u Milli Takım maçlarında tanıyor. Tosic, Pepe ve Mitrovic ile rekabete girecek. Tabii Mitrovic ile kendi Milli Takımından tanışıyorlar."

Transfer başarısı (Mini yorum: Turgay Demir)

Beşiktaş'ın en iyi ikinci transferi olan (Birincisi Pepe'ydi) Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri. Beşiktaş savunmasının gücüne güç katacağına şüphe yok. Böyle bir oyuncuyu, üstelik bonservis bedeli ödemeden almak gerçek bir transfer başarısı. Bunun altını ısrarla çizmemiz gerekiyor. Elbette kimin oynayacağına oyuncuların performansları ve teknik heyet karar verecek ama Pepe-Vida ikilisi tüm forvetler için fethedilmesi çok zor bir kale gibi olacaktır. Beşiktaş ve Türk futboluna hayırlı olsun"



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
SIFIRDAN FARKSIZ PASSAT 2011 1.4 TSİ TUR
74.900 TL
Volkswagen Passat
SIFIRDAN FARKSIZ PASSAT 2011 1.4 TSİ TUR
74.900 TL
Opel Astra
SIFIRDAN FARKSIZ OPEL ASTRA HB 1.3 DİZEL
43.900 TL
Opel Astra
SIFIRDAN FARKSIZ OPEL ASTRA HB 1.3 DİZEL
43.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için