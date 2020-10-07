Vida ve Melnjak oynadı, Hırvatistan deplasmanda kazandı

Hazırlık maçında Hırvatistan ile İsviçre karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatistan deplasmanda 2-1 kazandı.

Vida ve Melnjak oynadı, Hırvatistan deplasmanda kazandı
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07 Ekim 2020 23:38
Hazırlık maçında İsviçre ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Kybunpark'ta oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 2-1 kazanarak galibiyeti elde eden taraf oldu.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Gavranovic'in golüyle İsviçre öne geçerken dakikalar 42'yi gösterdiğinde Brekalı maça dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişiklikleriyle öne geçmeye çalışsa da maçta aranan gol 66. dakikada Hırvatistan adına Pasalic'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan deplasmanda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan mücadelede Beşiktaşlı Vida ile Dario LMelnjak 90 dakikasahada kaldı.



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