Vida ve Melnjak oynadı, Hırvatistan deplasmanda kazandı

Hazırlık maçında İsviçre ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.



Kybunpark'ta oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 2-1 kazanarak galibiyeti elde eden taraf oldu.



Karşılaşmanın 31. dakikasında Gavranovic'in golüyle İsviçre öne geçerken dakikalar 42'yi gösterdiğinde Brekalı maça dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişiklikleriyle öne geçmeye çalışsa da maçta aranan gol 66. dakikada Hırvatistan adına Pasalic'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan deplasmanda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Öte yandan mücadelede Beşiktaşlı Vida ile Dario LMelnjak 90 dakikasahada kaldı.



