Vida ve Ljajic'ten indirim kararı

Beşiktaş'tan kazandığı 3 milyon Euro maaşla zirvede yer alan Domagoj Vida ile yine ilk 5'teki isimlerden Adem Ljajic gelecek yıl da takımda kalma taraftarı. Yönetimle henüz yüz yüze görüşmeyen iki futbolcu da indirime olumlu yaklaşacak.Hırvat stoperin, İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu ve takımla yola devam etmeyi planladığı kaydedildi. Daha önce İtalya'ya dönerek bir kez daha şansını denemek istediğini Çizme basınında dile getiren Ljajic de şimdilik frene bastı.28 yaşındaki oyuncu İtalya planını beklemeye alırken maaşında indirime giderek kalmaktan yana.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu. Çebi'nin gerekli takip ve izolasyon sürecinin Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda devam edeceği açıklandı. Çebi, 500'ü aşkın çalışanın içerde bulunan 4 aylık maaşının 2 ayını (10 MİLYON TL) ödeyerek bayram öncesi müjdeyi verdi.