Vida ve Larin, İtalya biletlerini aldı!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdiği için yollarını ayıran Hırvat savunmacı Domagoj Vida ile Kanadalı golcü Cyle Larin'in yeni adresi belli oluyor...



İki futbolcunun İtalya Serie A ekiplerinden taliplerinin olduğu öğrenildi. Hırvat stoper Vida için Napoli'nin devrede olduğu bilgisine ulaşıldı. Larin için de Fiorentina'nın temaslara başladığı ortaya çıktı.



İki futbolcunun geleceği, önümüzdeki günlerde belli olacak.



Domagoj Vida, Ocak 2018'de Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a transfer olmuştu. Vida, geçen sezon 31 resmi maçta Beşiktaş formasını giydi.



Yine Ocak 2018'de Beşiktaş'a transfer olan Larin ise siyah beyazlı formayla 109 maça çıkıp 39 gol attı ve 9 asist yaptı.



