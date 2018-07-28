Vida transferinde iki dev karşı karşıya; çılgın bonservis...

Haftaya geri geliyor

Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Hırvatistan Milli Takımı'yla da Dünya Kupası'nda şov yapan Domagoj Vida, transfer döneminin gözdesi haline gelmişti.İngiltere Primer Lig, İtalya Serie A ve Fransa Lig 1 ekiplerinin radarında bulunan 29 yaşındaki futbolcu için son olarak West Ham United ve Monaco'nun yarıştığı kaydedildi. West Ham United'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmesinin ardından Fransız temsilcisi Monaco'nun menacerler aracılığıyla yaptığı 30 milyon Euro'luk öneriyi değerlendirmeye alan yönetimin, West Ham'ın son teklifini bekleme kararı aldığı bildirildi.Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Şenol Güneş'ten aldığı özel izin sebebiyle Hırvatistan'ın Osijek Kenti'nde tatilde bulunan başarılı stoperin, gelecek hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Başkan Fikret Orman'ın, Vida ve menaceri Uğur Avadan'la gelen teklifleri değerlendirip sonrasında Hırvat futbolcunun geleceğini şekillendireceği belirtildi