Vida ölümden döndü kaleci Subasic kurtardı

O anlar bir taraftarın kamerası tarafından böyle görüntülendi.

19 Temmuz 2018 16:31
Vida ölümden döndü kaleci Subasic kurtardı
O anlar bir taraftarın kamerası tarafından böyle görüntülendi.


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