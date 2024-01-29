Vida'nın menajerlik şirketi, Beşiktaş'ın iflasını istedi!

'ta 4,5 sezon top koşturantransferinin, kulübe yönelik ilginç bir davaya yol açtığı anlaşıldı.Menajerlik şirketi, Vida'nın transferiyle ilgili kulübe 2 milyon Euro'luk fatura çıkardı. Şirket, kulübe karşı icra takibi başlattı. Kulüp takibe itiraz etti. Şirket ise kulübün iflası talebiyle dava açtı. İstinaf Mahkemesi'nden dönen davaya ilişkin ilk duruşma geçen hafta görüldü.İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davaya göre Hırvat oyuncu Vida, 4 Ocak 2018'de Beşiktaş'a transfer oldu. Vida'nın menajeri Global Menajerlik şirketi ile kulüp arasında 5 Şubat 2018'de protokol imzalandı.Eski futbolcu Uğur Avadan'a ait şirket, sözleşme gereği menajerlik alacağı olduğu gerekçesi ile 1 milyon 935 bin Euro'luk fatura kesti. Faturaya ilişkin ödeme yapmayan Beşiktaş, anılan faturayı da şirkete iade etti. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadı; konu yargıya taşındı.Global Menajerlik, Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ'ye karşı 2022'de İstanbul 13. İcra Dairesi'nde icra takibi başlattı. Kulüp avukatları takibe itiraz etti. Şirket avukatları bu kez itirazın iptali ve Beşiktaş'ın iflası istemi ile dava açtı.Global Menajerlik adına mahkemeye sunulan 22 Ekim 2022 tarihli dava dilekçesinde 'menajerlik paramızı alamadık' derken Beşiktaş adına yapılan savunmada ise özetle "Protokolde tahkim şartı var. Ticaret mahkemesi yetkili değil. Beşiktaş'a karşı iflas davası açılması hukuka aykırı. Taraflar arasında herhangi bir menajerlik sözleşmesi de yok. Davacının alacağı varsa bile bu zamanaşımına uğradı. Talep edilen ücret de fahiş" denildi.Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası, 'tahkim şartı' gerekçesi ile davanın reddine karar verdi. Global Menajerlik avukatı bu karara itiraz etti. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesini ortadan kaldırdı.Kararın gerekçesinde şu değerlendirme yer aldı: "İflas davaları basit usule tabi. Mahkemece, hak arama özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde tahkim şartının varlığı nedeniyle davanın usulden reddine karar vermesi yerinde değil."Daire'nin, ilk derece mahkemesini kaldırması sonrası dosya yeniden İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne geldi. Dosyaya yeniden bakan mahkeme, ilk duruşma için 25 Ocak'a gün verdi. Anılan duruşmada, taraflar talep ve savunmalarını sundu. Bu arada, Beşiktaş'ta 4,5 sezon top koşturan defans oyuncusu Vida, 2 yıl önce Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK'e transfer olmuştu.