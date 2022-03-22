Vida'nın menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Domagoj Vida'nın olumlu tavrı sonrası oyuncunun menajeriyle hafta içi masaya oturacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vida'nın menajeri İstanbul'a geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2022 12:12
Siyah beyazlı ekipte sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Vida ile istediği yüksek ücret sebebiyle anlaşma sağlanamamıştı. Hırvat oyuncunun olumlu tavrı sonrasında bu hafta konunun karara bağlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta uzun süredir başarıyla forma giyen Domagoj Vida'nın bu sezonki performansında dalgalanmalar yaşanmıştı. Deneyimli futbolcunun 3.5 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmaya olumlu bakmayan yönetim, Hırvat stoperin olumlu tutumu sonrasında karar değiştirdi. İdareciler, 1.5 milyon Euro'dan 2 senelik kontrat teklifinde bulunduğu oyuncunun menajeriyle bu hafta masaya oturacak ve Vida konusunu da karara bağlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.