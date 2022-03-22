Vida'nın menajeri İstanbul'a geliyor

Siyah beyazlı ekipte sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Vida ile istediği yüksek ücret sebebiyle anlaşma sağlanamamıştı. Hırvat oyuncunun olumlu tavrı sonrasında bu hafta konunun karara bağlanması bekleniyor.



Beşiktaş'ta uzun süredir başarıyla forma giyen Domagoj Vida'nın bu sezonki performansında dalgalanmalar yaşanmıştı. Deneyimli futbolcunun 3.5 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmaya olumlu bakmayan yönetim, Hırvat stoperin olumlu tutumu sonrasında karar değiştirdi. İdareciler, 1.5 milyon Euro'dan 2 senelik kontrat teklifinde bulunduğu oyuncunun menajeriyle bu hafta masaya oturacak ve Vida konusunu da karara bağlayacak.





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