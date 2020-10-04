'Vida, Kalinic'e 'Buraya gelme' demiş'

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almazken, Rıdvan Dilmen maç sonrasında Hırvat oyuncuyla ilgili flaş bir yorumda bulundu.



Vida'nın transfer gündemindeki Kalinic ile konuştuğunu söyleyen Dilmen, "Vida, doğruysa, Kalinic'e 'Gelme, burada paralar ödenmiyor' demiş. O zaman, çaresiz durumdaysanız, Beşiktaş için oynayacak oyuncu bulacaksınız. Galatasaray 4 şampiyonluk üst üste aldığında yerli oyuncu ağırlıklıydı. Galatasaray'da da ekonomik problem yazılıyordu, bir bütünlük sağlanmıştı. Beşiktaş o bütünlüğü kaybetmiş." dedi.



Sergen Yalçın'ın Vida ile konuşması gerektiğini de kaydeden yorumcu, "Sergen Yalçın, Vida ile konuşmadıysa konuşmalı. Sen benim 1. oyuncumsun ama kafanı dinle demiştir. Bazı oyuncularla iletişimle halledebilirsin. Sergen Yalçın full analiz yapacak, 21 günü fırsata çevirecek ve derhal bu takımın Beşiktaş'a ait olduğunu görecek." ifadelerini kullandı.



