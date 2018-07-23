ANTERO'YLA BAŞ BAŞA KONUŞTU

30 MİLYON CİVARINA ÇIKABİLİR

Domagoj Vida için bu kez Paris Saint Germain iddiası! Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın ismi pek çok önemli takımla anılıyor. West Ham, Everton, Liverpool, Atletico Madrid ve Sevilla bugüne kadar nabız yokladı. Beşiktaş'a irili ufaklı pek çok teklif yapılırken sürpriz iddia Fransa'dan geldi. PSG'nin Milan'dan Bonucci'yi transfer edememesi durumunda Vida'yı almak için Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Bonucci için 40 milyon euroyu gören PSG'nin aldığı olumsuz cevap sonrasında Hırvat stoper için ilk hamlesini de yaptığı belirtildi.Radio CRC'de yer alan habere göre; PSG'nin Sportif Direktörü Antero, Paris'e davet ettiği Vida'nın menajeriyle bir ön görüşme bile yaptı. Bu arada Milan'ın hocası Gennaro Gattuso, "Her ne pahasına olursa olsun Bonucci'yi takımda tutmak istiyorum" açıklamasında bulundu. Fransız ekibinin, Vida için Kartal'a nasıl bir teklif yapacağı henüz bilinmiyor. Ancak İngiltere'den Mirror gazetesi, West Ham'ın Beşiktaş'a teklifini ve Siyah-Beyazlılar'ın onlardan talep ettiği rakamı okuyucularına duyurdu.Habere göre West Ham, 20 milyon poundluk bir öneri sundu. Ancak Beşiktaş, oyuncusunu 22 milyon poundun altında bir rakama satmayacağını İngiliz kulübüne iletti. Pazarlıklar devam ediyor. PSG'nin devreye girmesi ise her şeyi karıştıracak gibi gözüküyor. Tabii bu durum, Siyah-Beyazlılar'ın işine yarayacak. Çok sayıda kulübün istediği tecrübeli stoperde rakamın 30 milyon euro civarlarını görmesi bekleniyor. Kartal, Hırvat stoperi böyle bir paraya elden çıkarırsa, transferde eli güçlenecek.