Vida için İstanbul'da dev zirve! Liverpool...

İLGİLİ VİDEO

olabilecek en yüksek bedelle elden çıkarmak istediği Domagoj Vida için beklenen talip çıktı: Liverpool. Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton ile pazarlıkları yürüten siyahbeyazlılar, daha yüksek bütçeye sahip Liverpool'un ilgisini görünce fiyat artırdı ve rotasını Merseyside devine çevirdi. Kadrosunda Vida'nın milli takımdan partneri Dejan Lovren'i de bulunduran Kırmızılar'ın bu bölgede rotasyonu geniş tutmak istediği ve Vida'ya yöneldiği ifade ediliyor. Liverpool yetkilileri, yarın İstanbul'a gelecek.Liverpool'un kıskacındaki Vida'yla ilgilenen bir diğer dev Paris Saint-Germain. Milan'ın dünyaca ünlü stoperi Leonardo Bonucci için İtalyan ekibiyle görüşmeleri sürdüren PSG kurmayları, 50 milyon Euro'luk bonservisi çok bulursa Hırvat oyuncuya yönelecek. Bu durum gerçekleşirse Beşiktaş, Vida için 30 milyon Euro'luk bonservis bedelinde ısrarcı olacak.Beşiktaş, B36 Torshavn ile oynayacağı Avrupa Ligi 2. tur ön eleme maçları için takım listesini dün UEFA'ya gönderdi. Bu listede Domagoj Vida'nın adının olmaması da, Hırvat oyuncunun kesinlikle satılacağının en büyük göstergesi oldu.