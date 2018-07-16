  •  
    Akbaba için açıklama; "Evet, transfer olacak"
  •  
    Bilic'ten final yorumu; "Daha iyiydik, gurur..."
  •  
    Resmi transfer sözleri; "Evet, TEKLİF yağıyor..."
  •  
    Ve Tolgay'dan IGTV'de rakipler için hatırlatma
  •  
    Beşiktaş'ta rota yeniden 150 milyonluk gelişme

Vida için Fikret Orman devrede!

Premier Lig kulüplerinin radarına giren Domagoj Vida adına başkan Fikret Orman kıran kırana pazarlık yapacak.

Kaynak: Milliyet
Vida için Fikret Orman devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2018 06:43
Dünya Kupası'nda adını finale yazdırarak sadece Beşiktaş'ı değil, Türkiye'yi de temsil etmiş olan tecrübeli defans oyuncusu Vida için ciddi teklifler bekleyen Başkan Fikret Orman, dün Hırvat futbolcunun menajeriyle bir araya geldi. Finali seyretmek için Moskova'ya giden siyah-beyazlı kulübün başkanı, Liverpool'un sunacağı teklifi beklediği öğrenildi.

Bonuslarla birlikte 25 milyon euroya yakın bir teklif bekleyen Beşiktaş Yönetimi'nin, bu paradan daha fazlasını isteyeceği bildirildi. Vida, transferinde Everton ve birçok İngiliz kulübüyle yarış içerisinde olan Liverpool'un, Hırvat oyuncuyu almaya en yakın kulüp olduğu bildirildi.

Maddi sıkıntı

Kulüpte yaşanan maddi sıkıntıların yanında gelecek sezon bütçede küçülmeye gitmek zorunda olması nedeniyle bu oyuncuyu satmak zorunda kalacak olan Beşiktaşlı idareciler, Vida'yı, Temmuz ayı bitmeden vermeyi planlıyor.

Yeni sezona futbolcu alacaklarını ödeyerek sorunsuz başlamak isteyen ve bu nedenle Vida'yı bir an önce satmayı planlayan siyah-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde İngiliz yöneticilerle İstanbul'da bir araya geleceği öğrenildi. Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ta ise geçtiğimiz sezon lig, kupa ve Avrupa'da 13 maçta şans bulmuş ve 1 gol atmıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için