Vida için 10 milyon + Klaassen

Geçen sezon Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona erince bedelsiz transfer edilen ancak tam olarak beklentilerin uzağında kalan Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki performansıyla İngiliz ekiplerinin transfer hedefi haline geldi.Everton, 29 yaşındaki başarılı stoperi kadrosuna katmakta oldukça ısrarcı. Ada ekibi daha önce Siyah-Beyazlı yönetime sunduğu 14 milyon euroluk teklifte değişikliğe gitti. İngiliz kulübünün yetkilileri son teklife, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hollandalı 10 numara Davy Klaassen'i de dahil etti.Evertonlı idareciler Beşiktaş'a, kadrosunda düşünmediği Klaassen artı 10 milyon euroluk bir teklif sundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 25 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu takımında görmeyi çok istediği biliniyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler bu teklifi düşünmek için İngiliz kulübünden gelecek hafta sonuna kadar süre istedi. Beşiktaş, Vida'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den bonservis bedeli ödemeden transfer etmişti. Başarılı Hırvat stoperin Siyah-Beyazlı Kulüp ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.