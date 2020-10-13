Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nda da gözden düştü

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Milli Takım'da da kesik yedi.

Haber; Akşam
Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nda da gözden düştü
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13 Ekim 2020 09:34
Beşiktaş'ta gözden düşen ve yedeğe çekilen Domagoj Vida, İsveç'e karşı milli takım 11'inde de yer almadı. Vida maçı kulübede tamamladı. 

Beşiktaş'ta da Teknik Direktör Sergen Yalçın, Konya'da yaptığı hatalardan sonra Domagoj Vida'yı takımdan kesmişti. Tecrübeli savunma oyuncusunun Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.



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