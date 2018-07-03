Beşiktaş'ta stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Fikret Orman, "Kiralıklardan sadece Mitrovic kalacak" dese de, Şenol Güneş Hırvat stoperi istemiyor; Mitrovic de yedek kalacağını bildiği Beşiktaş'ta devam etmek istemiyor.Tecrübeyi teknik adam yüksek maliyeti olan Vida'nın da Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans sonrasında satılma ihtimalinin yükselmesi üzerine yeni bir stoper arayışına daha girdi.Mitrovic'in boşluğunu Ersan Gülüm'le doldurmaya hazır olan Güneş, Vida giderse de üst düzey sol ayaklı bir stoper alınması için raporunu verdi.Güneş'in aklındaki ilk isim Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de forma giyen Kore Milli Takımı'nın sol beki, stoper ve ön liberosu olan Kim Young-Gwon. Üç farklı mevkiide de forma giyebilen 28 yaşındaki oyuncu için henüz resmi bir hamle yapılmadı.İtalyan teknik adam Cannavaro'nun çalıştırdığı Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve bir senelik daha sözleşmesi bulunan Güney Koreli oyuncu için, Mitrovic ve Vida'nın takımdan ayrılma durumlarına göre resmi hamle yapılması kararı alındı.