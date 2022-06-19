Vida'dan Saiss sitemi; 'Fark yok!'

Beşiktaş ile yollarını ayıran Domagoj Vida'nın, yeni sözleşme konusundaki görüşmeler nedeniyle siyah beyazlı yetkililere kırgın olduğu ortaya çıktı.
Hırvat stoperin, önceki gün 1.8 milyon euroya sözleşme imzalayan Faslı stoper Saiss için Beşiktaşlı yetkililere "Benim istediğim rakamla, bu rakam arasında bir fark yoktu" diye sitemli bir mesaj gönderdiği belirtildi.
Yurt dışında takım arayışlarını sürdüren Domagoj Vida'ya Başakşehir'in de talip olduğu ve 1 milyon euro önerdiği belirtildi.
Oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği öğrenildi.
Hırvat stoperin, önceki gün 1.8 milyon euroya sözleşme imzalayan Faslı stoper Saiss için Beşiktaşlı yetkililere "Benim istediğim rakamla, bu rakam arasında bir fark yoktu" diye sitemli bir mesaj gönderdiği belirtildi.
Yurt dışında takım arayışlarını sürdüren Domagoj Vida'ya Başakşehir'in de talip olduğu ve 1 milyon euro önerdiği belirtildi.
Oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği öğrenildi.