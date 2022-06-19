Vida'dan Saiss sitemi; 'Fark yok!'

Beşiktaş ile yollarını ayıranyeni sözleşme konusundaki görüşmeler nedeniyle siyah beyazlı yetkililere kırgın olduğu ortaya çıktı.Hırvat stoperin, önceki günsözleşme imzalayan Faslı stoperiçin Beşiktaşlı yetkililere" diye sitemli bir mesaj gönderdiği belirtildi.Yurt dışında takım arayışlarını sürdüren Domagoj Vida'yade talip olduğu veönerdiği belirtildi.Oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği öğrenildi.