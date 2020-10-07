Vida - Crivelli takası gerçek olmadı

Siyah-beyazlıların, Başakşehir'e de Enzo Crivelli için bir teklif sunduğu ifade edildi..

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Vida - Crivelli takası gerçek olmadı
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07 Ekim 2020 11:33
Forvet arayışlarına son gün, son saate kadar devam eden ancak girişimlerinden bir sonuç alamayan Beşiktaş'ın Başakşehir'e de Enzo Crivelli için bir teklif yaptığı bildirildi.

Okan Buruk'un kendisini kanat forveti olarak oynatmak istemesi yüzünden zaman zaman sıkıntı yaşayan Fransız forvetin de bu teklife olumsuz bakmadığı belirtildi. Siyah-beyazlılar Crivelli'ye karşılık Başakşehir'e Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Domagoj Vida'yı bonservisiyle beraber teklif etti.

Ancak Hırvat stoper, Beşiktaş'tan ayrılmayı reddettiği için görüşmelerde ilerleme sağlanamadan bu transfer defteri de kapanmış oldu



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