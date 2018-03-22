Vida attı, Hırvatistan penaltılarla turladı!

Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan penaltılarda Rusya'ya 4-3'lük üstünlük sağladı ve sahadan 6-5'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.

2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi Rusya'dan geldi. Denis Cheryshev 35. dakikada attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Hırvatistan bu gole yanıtı gecikmedi ve 39. dakikada Andrej Kramaric'in kaydettiği golle skor 1-1'e geldi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye eşitlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında tempo ve pozisyon sayısı düştü. İki takım da az bulduğu fırsatları gole çeviremedi ve 90 dakika 1-1'lik skorla tamamladı.

VIDA SAHNE ALDI

Dakikalar 100'ü gösterdiğinde ise sahneye Domagoj Vida çıktı. Vida, Modric'in kullandığı kornerde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Hırvatistan'ı öne geçirdi.

Uzatmalarda son sözü ise 115. dakikada Fernandes söyledi. Bu golle birlikte mücadele 2-2'lik skorla penaltılara kaldı.

PENALTILARDA GÜLEN HIRVATİSTAN

Hıvatistan, penaltılarda Rusya'ya 4-3'lük üstünlük sağladı ve sahadan 6-5'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hırvatistan, İngiltere ile karşı karşıya gelecek.



Son Dakika Haberleri
...

Mesut Özil için flaş sözler! ''Ben olsam bırakırım''
...

Muslera'nın büyük acısı!

...

İngiliz taraftarlar, IKEA'ya saldırdı!
...

"İngiltere ile Hırvatistan final oynayacak"
...

Domagoj Vida'dan Rusları çıldırtan video
...

İngiliz file bekçisi Pickford hedefi koydu! "1 numara olacağım"
...

Ibrahimovic: "Her futbolcu Altın Top almalı"
...

Hırvatistan'ın hocası gözyaşlarını tutamadı!

...

Rusya cephesinden maç sonu iddialı sözler!
...

Luka Modric galibiyetin şifresini açıkladı; "Bitiremedik, karakter gösterdik"
Sonuçlar
Bugüne ait maç bulunmuyor.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri