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Vida 20 milyon Euro'yu gördü

Rusya'daki performansıyla İngilizleri peşine takan Hırvat stoper için gelen teklifler 20 milyon euronun üzerine çıksa da Beşiktaş'ın beklentisini karşılamadı.

Kaynak: Sabah
Vida 20 milyon Euro'yu gördü
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10 Temmuz 2018 07:18
Beşiktaş'ın Dünya Kupası'ndaki yükselen yıldızı Domagoj Vida, İngiliz kulüpleri Liverpool, Leicester City ve Everton'ın kıskacındaydı.

Çeyrek finaldeki performansından sonra Hırvat stopere gelen teklifin 20 milyon Euro'yu aştığı öğrenildi.

Menajerler üzerinden gelen bu teklif ise siyah-beyazlıların masaya oturması için istenilen seviyede görülmüyor.

Başkan Fikret Orman, 30 milyon Euro civarı bir rakamı menajerlere telaffuz etmişti.

Kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle daha yüksek bir kazanç hedefleyen Fikret Orman'ın masaya oturmak için aceleci davranmayacağı kaydedildi.



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