Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan alacakları ödenmediği gerekçesiyle ayrılan Victor Ruiz, Real Betis'e 1 yıllık imza attı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu
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31 Ağustos 2020 21:35
Beşiktaş ile sezon sona ermeden sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, La Liga ekiplerinden Real Betis'e imza attı.

İspanyol ekibi, 31 yaşındaki tecrübeli İspanyol stoper ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'a Villarreal'den 2.5 milyon euro'ya transfer edilen ve alacakları ödenmediği iddiasıyla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Victor Ruiz, 26 kez siyah beyazlı formayı giymişti.



 

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