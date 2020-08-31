Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile sezon sona ermeden sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, La Liga ekiplerinden Real Betis'e imza attı.
İspanyol ekibi, 31 yaşındaki tecrübeli İspanyol stoper ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş'a Villarreal'den 2.5 milyon euro'ya transfer edilen ve alacakları ödenmediği iddiasıyla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Victor Ruiz, 26 kez siyah beyazlı formayı giymişti.
İspanyol ekibi, 31 yaşındaki tecrübeli İspanyol stoper ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş'a Villarreal'den 2.5 milyon euro'ya transfer edilen ve alacakları ödenmediği iddiasıyla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Victor Ruiz, 26 kez siyah beyazlı formayı giymişti.