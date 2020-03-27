Victor Ruiz'e psikolojik destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında Avrupa'da İtalya ve İspanya geliyor.

Haber; Akşam
Victor Ruiz'e psikolojik destek
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27 Mart 2020 09:32
Siyah- Beyazlılar'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz'in de aklı ülkesinde. Uçuş yasağı nedeniyle ailesinin yanına gidemeyen 31 yaşındaki oyuncunun, sürekli onlarla iletişim halinde olmasına rağmen moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.

Çaresizlik içerisinde bekleyen Ruiz'in, psikolojik destek aldığı da gelen haberler arasında. Eşi ile birlikte şu anda İstanbul'da bulunan Ruiz'in, bulduğu ilk fırsatta ailesinin yanına gitmek istediği belirtiliyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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