Victor Ruiz için Galatasaray iddiası

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Vıctor Ruiz'in menajeri Galatasaray ile görüşmelere başladı.
Haber Global'in haberine göre; İspanyol futbolcu Türkiye'de kalmak istediğini menajerine iletti. Galatasaray kulübü Vıctor Ruiz ve menajeri görüştü.
İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yetkililerin ilerleyen günlerde temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.
Haber Global'in haberine göre; İspanyol futbolcu Türkiye'de kalmak istediğini menajerine iletti. Galatasaray kulübü Vıctor Ruiz ve menajeri görüştü.
İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yetkililerin ilerleyen günlerde temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.