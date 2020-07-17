Victor Ruiz için Galatasaray iddiası

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden İspanyol savunmacı Victor Ruiz için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Victor Ruiz için Galatasaray iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2020 21:21
Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Vıctor Ruiz'in menajeri Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Haber Global'in haberine göre; İspanyol futbolcu Türkiye'de kalmak istediğini menajerine iletti. Galatasaray kulübü Vıctor Ruiz ve menajeri görüştü.

İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yetkililerin ilerleyen günlerde temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için