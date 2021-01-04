Victor Ruiz hayata döndü

31 yaşındaki İspanyol stoper Victor Ruiz, Real Betis'te yeniden formunu yakaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; realbetisbalompie.es
Abone Ol
Victor Ruiz hayata döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2021 18:44
Victor Ruiz, Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Real Betis'in yolunu tutmuştu. İlk döneminde forma şansı bulamayan stoper oyuncusu, zamanla takımdaki yerini almayı başardı.

Real Betis'in ilk 6 maçında tek bir dakika bile süre alamayan oyuncu, takımdaki 4. stoper konumuna düştükten sonra formayı kazandı.

Beşiktaş'la ayrılığının ardından sözleşmesi nedeniyle davalık olan 31 yaşındaki stoper, Villareal'in ardından Betis formasıyla İspanyol'a döndü.

Victor Ruiz, bu sezon ilk 6 maçta süre almadıktan sonra toplam 11 resmi maçta forma giydi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için