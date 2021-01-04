Victor Ruiz hayata döndü

Victor Ruiz, Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Real Betis'in yolunu tutmuştu. İlk döneminde forma şansı bulamayan stoper oyuncusu, zamanla takımdaki yerini almayı başardı.
Real Betis'in ilk 6 maçında tek bir dakika bile süre alamayan oyuncu, takımdaki 4. stoper konumuna düştükten sonra formayı kazandı.
Beşiktaş'la ayrılığının ardından sözleşmesi nedeniyle davalık olan 31 yaşındaki stoper, Villareal'in ardından Betis formasıyla İspanyol'a döndü.
Victor Ruiz, bu sezon ilk 6 maçta süre almadıktan sonra toplam 11 resmi maçta forma giydi.
Real Betis'in ilk 6 maçında tek bir dakika bile süre alamayan oyuncu, takımdaki 4. stoper konumuna düştükten sonra formayı kazandı.
Beşiktaş'la ayrılığının ardından sözleşmesi nedeniyle davalık olan 31 yaşındaki stoper, Villareal'in ardından Betis formasıyla İspanyol'a döndü.
Victor Ruiz, bu sezon ilk 6 maçta süre almadıktan sonra toplam 11 resmi maçta forma giydi.