Victor Osimhen transferine 48 saat içinde karar verecek

Lille'nin forvet oyuncusu Victor Osimhen, 48 saat içinde Napoli transferi için kararını verecek.

Haber; Sporx.com dış haberler
Victor Osimhen transferine 48 saat içinde karar verecek
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12 Temmuz 2020 16:01
Lille'de forma giyen 21 yaşındaki santrafor Victor Osimhen'in adı sık sık transferde Napoli ile anılıyor.

Oyuncunun kaderine 48 saat içinde karar vermesi bekleniyor. Menajerinden daha fazla zaman istemesine rağmen, baskı gördüğünü düşünen Osimhen'in son kararı merak ediliyor.

BASKIDAN BIKTI

Lille forması giyen oyuncunun Napoli'nin teklifini reddetmeyi ciddi şekilde düşündüğü ancak bunun sebebinin Napoli değil, çevresinden gördüğü baskı olduğu iddia edildi.

Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly de Osimhen'in kendisi ile temasa geçtiğini ve onu İtalya'da ırkçılık olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştığını anlattı.

Koulibaly konu ile ilgili; "Evet beni aradı. Irkçılık hakkında konuştuk ve Napoli'de bir ırkçılık sorunu yaşamayacağını söyledim. Osimhen'in buraya gelmesi en iyi tercih olacaktır." dedi.

Victor Osimhen, bu sezon Lille forması ile 38 resmi maça çıktı. Genç forvet, bu maçlarda takımına 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.



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