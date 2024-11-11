Victor Osimhen Süper Lig tarihine geçti!

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, gollerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9. maçında toplam gol katkısını 11'e yükselten Osimhen, Samsunspor karşısında da günün yıldızı oldu. Galatasaray, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederken, zaferin mimarı attığı iki golle Osimhen'di.
Maça hızlı bir başlangıç yapan Nijeryalı tecrübeli oyuncu, henüz ilk dakikalarda skoru açarak Galatasaray'ı öne geçirdi. 55. dakikada ise tekrar sahneye çıkarak takımını bir kez daha öne geçiren Osimhen, Galatasaray taraftarına galibiyeti getirdi. Ceza sahasında rakiplerini zorlayan, isabetli şutlarıyla tehdit yaratan Osimhen, hem ikili mücadelelerde hem de hava toplarında üstün bir performans sergileyerek takımını taşıdı.
6 MAÇTA 6 GOL KATKISI
Opta verilerine göre, Osimhen Süper Lig tarihinde ilk altı maçında gol katkısı sağlayan ilk oyuncu olarak rekor kırdı. Ayrıca son üç golünü kafayla atan Osimhen, bu alanda da dikkatleri üzerine çekti. Samsunspor maçında tam 7 kafa şutu çeken yıldız golcü, 2014/15 sezonundan beri bir Süper Lig maçında en fazla kafa şutu çeken oyuncu olarak Opta'nın verilerinde yer aldı.
Galatasaray taraftarları, kısa sürede takımın kilit ismi haline gelen Osimhen'in performansından memnun ve Nijeryalı yıldızın önümüzdeki maçlarda da aynı formuyla devam etmesini bekliyor.
Maça hızlı bir başlangıç yapan Nijeryalı tecrübeli oyuncu, henüz ilk dakikalarda skoru açarak Galatasaray'ı öne geçirdi. 55. dakikada ise tekrar sahneye çıkarak takımını bir kez daha öne geçiren Osimhen, Galatasaray taraftarına galibiyeti getirdi. Ceza sahasında rakiplerini zorlayan, isabetli şutlarıyla tehdit yaratan Osimhen, hem ikili mücadelelerde hem de hava toplarında üstün bir performans sergileyerek takımını taşıdı.
6 MAÇTA 6 GOL KATKISI
Opta verilerine göre, Osimhen Süper Lig tarihinde ilk altı maçında gol katkısı sağlayan ilk oyuncu olarak rekor kırdı. Ayrıca son üç golünü kafayla atan Osimhen, bu alanda da dikkatleri üzerine çekti. Samsunspor maçında tam 7 kafa şutu çeken yıldız golcü, 2014/15 sezonundan beri bir Süper Lig maçında en fazla kafa şutu çeken oyuncu olarak Opta'nın verilerinde yer aldı.
Galatasaray taraftarları, kısa sürede takımın kilit ismi haline gelen Osimhen'in performansından memnun ve Nijeryalı yıldızın önümüzdeki maçlarda da aynı formuyla devam etmesini bekliyor.