Victor Osimhen: "Rakipleri ezip geçtik!"

İki yılda iki şampiyonluk yaşayan Osimhen, rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını söyledi. Nijeryalı forvet, "Bu yılki şampiyonluk daha zordu. Diğer takımlar bize ayak uydurmaya çalıştı. Çünkü çoğunu ezip geçtik" diye konuştu.

calendar 09 Haziran 2026 12:09 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 12:10
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen: 'Rakipleri ezip geçtik!'
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Galatasaray'ın dünya starı forveti Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla iki sezonda iki şampiyonluk yaşadı. Nijeryalı santrfor, kulüp televizyonunun hazırladığı şampiyonluk öyküsünde geride kalan iki sezonu değerlendirdi.

Rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, "Bu yılki şampiyonluk daha zordu. Bence bu sefer diğer takımlar da seviyelerini yükseltmişti. Bize ayak uydurmaya, bize zor anlar yaşatmaya çalıştılar. Ama bu normal, lig böyle olmalı. Çünkü çoğunu ezip geçtik" ifadelerini kullandı.

GÖNLÜ, A MİLLİ TAKIMIMIZDA

Nijerya, Dünya Kupası bileti alamadığı için turnuvayı televizyondan takip edecek olan Osimhen'in gönlü ise milli takımımız da olacak.

Afrika ülkelerinin yanı sıra Ay-Yıldızlı ekibimizin başarılı olmasını arzu eden yıldız forvet, milli oyunculara motivasyon mesajları yolluyor.

Osimhen, son olarak takım arkadaşı Yunus Akgün'e, "İyi şanslar abi" mesajı gönderdi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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