Victor Osimhen: 'Rakipleri ezip geçtik!'

Galatasaray'ın dünya starı forveti Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla iki sezonda iki şampiyonluk yaşadı. Nijeryalı santrfor, kulüp televizyonunun hazırladığı şampiyonluk öyküsünde geride kalan iki sezonu değerlendirdi.
Rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, "Bu yılki şampiyonluk daha zordu. Bence bu sefer diğer takımlar da seviyelerini yükseltmişti. Bize ayak uydurmaya, bize zor anlar yaşatmaya çalıştılar. Ama bu normal, lig böyle olmalı. Çünkü çoğunu ezip geçtik" ifadelerini kullandı.
GÖNLÜ, A MİLLİ TAKIMIMIZDA
Nijerya, Dünya Kupası bileti alamadığı için turnuvayı televizyondan takip edecek olan Osimhen'in gönlü ise milli takımımız da olacak.
Afrika ülkelerinin yanı sıra Ay-Yıldızlı ekibimizin başarılı olmasını arzu eden yıldız forvet, milli oyunculara motivasyon mesajları yolluyor.
Osimhen, son olarak takım arkadaşı Yunus Akgün'e, "İyi şanslar abi" mesajı gönderdi.
Rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, "Bu yılki şampiyonluk daha zordu. Bence bu sefer diğer takımlar da seviyelerini yükseltmişti. Bize ayak uydurmaya, bize zor anlar yaşatmaya çalıştılar. Ama bu normal, lig böyle olmalı. Çünkü çoğunu ezip geçtik" ifadelerini kullandı.
GÖNLÜ, A MİLLİ TAKIMIMIZDA
Nijerya, Dünya Kupası bileti alamadığı için turnuvayı televizyondan takip edecek olan Osimhen'in gönlü ise milli takımımız da olacak.
Afrika ülkelerinin yanı sıra Ay-Yıldızlı ekibimizin başarılı olmasını arzu eden yıldız forvet, milli oyunculara motivasyon mesajları yolluyor.
Osimhen, son olarak takım arkadaşı Yunus Akgün'e, "İyi şanslar abi" mesajı gönderdi.